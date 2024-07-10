Меладзе предложили продать виллу в Испании и отдать деньги на нужды СВО

Певец заикнулся о возвращении в Россию

В Сети появилась информация о том, что якобы Валерий Меладзе устал мыкаться по заграницам и принял решение вернуться в Россию, чтобы спокойно жить и работать. Пока же популярный исполнитель находится в Испании, но колесит по всему миру, чтобы заработать на корпоративах и прочих "заказниках". Об этом рассказали люди из близкого окружения артиста, который, к слову, недавно был замечен в Москве.

Они же отметили, что Валерий Меладзе, якобы поддержавший Украину в конфликте с Россией, объяснил, что его неверно поняли.

Общественники немедленно отреагировали на желание артиста вернуться в страну, где тот много лет жил и сколотил внушительное состояние. Так, активисты движения "Ветераны России" пригласили Валерия Меладзе присоединиться к гуманитарным миссиям в зоне СВО. Артисту предложили продать свою виллу в Испании, а вырученные деньги пустить на нужды добровольцев, военнослужащих и подразделений в зоне спецоперации, передает телеграм-канал Mash.

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