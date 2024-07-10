Путин обсудил с правительством ситуацию с пожарами и паводками

По последним данным, площадь, пройденная огнем в этому году, по сравнению с годом прошлым увеличилась почти на треть

Ситуация с лесными пожарами стала одной из тем на совещании Владимира Путина с правительством. Докладывали главы Минприроды и МЧС.

По последним данным, площадь, пройденная огнем в этому году, по сравнению с годом прошлым увеличилась почти на треть. Особую тревогу вызывают пожары, подошедшие к населенным пунктам. Из-за сложных погодных условий обстановка в Якутии и Забайкальском крае отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера.

"Прогноз остается неблагоприятным. В ряде субъектов установилась сухая жаркая погода, сохраняется высокий класс пожарной опасности. Силы и средства МЧС России обеспечивают защиту населенных пунктов от перехода огня. В Республику Саха, Якутию и Забайкальский край заблаговременно были переброшены и сейчас активно работают по одному самолету Бе-200 и по два вертолёта Ми-8. Всего в тушении лесных пожаров задействованы свыше 6 тысяч человек, 700 единиц техники и 50 воздушных судов", - сообщил глава МЧС Александр Куренков.

Дома пострадавших от весенних паводков должны быть восстановлены до холодов. Следить за этим президент страны поручил главе министерства строительства и ЖКХ. Крайний срок - 31 октября. Сейчас правительство намерено увеличить в полтора раза выплаты пострадавшим от ЧС. После принятия документа тем, кто получил деньги, доплатят.

По данным МЧС, на счета 350 тысяч граждан выплаты уже перечислены. Но для многих единственно доступной крышей над головой до сих пор остаются временные пункты.

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