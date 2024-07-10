В Шебекине в результате атаки ВСУ погиб человек

Еще девять пострадавших сейчас в больнице

Белгородская область вновь подверглась обстрелам со стороны ВСУ. В результате атаки по мирным кварталам - предположительно, из РСЗО "Ураган" - в Шебекине погиб человек.

Еще 9 пострадавших сейчас в больнице. Взрыв прогремел рядом с детской площадкой, осколками повредило соседние многоэтажки, социальные объекты и магазины. Сгорели и несколько автомобилей.

Украинские дроны-камикадзе атаковали и Грайворон. Пострадал местный житель, он получил баротравму и осколочные ранениями.

В Запорожской области неонацисты обстреляли из артиллерии Энергодар. В городе атомщиков нарушено электроснабжение, перебои со связью и интернетом.

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