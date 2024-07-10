ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Шебекине в результате атаки ВСУ погиб человек

18:01
  • среда
  • 10 июля 2024

Еще девять пострадавших сейчас в больнице

Белгородская область вновь подверглась обстрелам со стороны ВСУ. В результате атаки по мирным кварталам - предположительно, из РСЗО "Ураган" - в Шебекине погиб человек.

Еще 9 пострадавших сейчас в больнице. Взрыв прогремел рядом с детской площадкой, осколками повредило соседние многоэтажки, социальные объекты и магазины. Сгорели и несколько автомобилей.

Украинские дроны-камикадзе атаковали и Грайворон. Пострадал местный житель, он получил баротравму и осколочные ранениями.

В Запорожской области неонацисты обстреляли из артиллерии Энергодар. В городе атомщиков нарушено электроснабжение, перебои со связью и интернетом.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Обстрел Шебекино со стороны ВСУ
Обстрел Шебекино со стороны ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.