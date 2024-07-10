Сообщается, что передача произошла на безвозмездной основе

В Вашингтоне проходят мероприятия в рамках юбилейного саммита НАТО. Американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что самолеты F-16 прямо сейчас летят из Дании в Украину. Также свои истребители предоставит Голландия. Как уточняют в Белом доме, Нидерланды и Дания передают Киеву F-16 на безвозмездной основе.

Также Блинкен сказал, что НАТО нужно инвестировать в безопасность Украины, отметив, что первостепенной задачей является поставка средств ПВО. Американский госсекретарь выразил надежду, что Украине после жалоб Владимира Зеленского на нехватку оружия, будет достаточно военной поддержки.

Напомним, что еще в прошлом году Дания и Голландия пообещали передать Украине истребители F-16. Примерно тогда же началась подготовка украинских летчиков.

Глава МИД России Сергей Лавров категорично отреагировал на новость. Он заявил, что Москва будет рассматривать этот шаг как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере, а истребители будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений. передает РИА Новости.

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