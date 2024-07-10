Мария Киселева: Москвичи примут участие в съемках народного кино

В конкурсе может поучаствовать каждый

Сеть "Москино" запустила конкурс сценарных идей для проекта от "Идеи до премьеры". Уже 15 июля заканчивается прием заявок. А 19 июля будут озвучены имена троих победителей, которых отберет высокопрофессиональное жюри.

Для начала желающие поучаствовать в конкурсе должны ответить на вопросы, а затем предложить идею фильма. Организаторы выбрали три темы: "Москва соединяет сердца: как я встретил свою любовь", "Помогать — просто? Истории добрых дел", "Москва слезам не верит: истории успеха в городе".

После того, как будут выбраны победители лучшей сценарной идеи, пройдут актерские кастинги. Интересно, что принять участие в этом отборе может кто угодно независимо от того, есть у него актерский опыт или нет. Отобранные артисты примут участие в съемках фильма.

Однако затем именно профессионалы займутся сборкой получившейся ленты. И уже 27 августа, в День российского кино, фильмы будут показаны.

"На мой взгляд – отличная идея, которая направлена на популяризацию российского кино. За два месяца сотни или даже тысячи москвичей смогут приобщиться к процессу кинопроизводства и принять участие в производстве короткометражного кино. По сути, сами москвичи снимут кино, где Москва будет одним из главных героев", - одобрила инициативу трехкратная олимпийская чемпионка, телеведущая, актриса Мария Киселева.

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