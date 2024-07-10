Зарплаты курьеров возмутили Медведева: "Это не нормальная ситуация"

Он отметил, что инженеры не должны получать меньше

На совещании о совершенствовании трудового законодательства Дмитрий Медведев был возмущен, узнав размер заработной платы курьеров. По словам заместителя главы Совбеза, председателя "Единой России", инженеры не должны получать меньше. Дмитрий Медведев назвал сложившуюся ситуацию "перекосом" и констатировал, что такое положение дел следует исправить.

"Это не нормальная ситуация", - отрезал Медведев.

В ходе встречи было отмечено, что разница в доходах условных инженера и курьера бывает связана не столько с заработной платой, сколько с разницей в налоговой нагрузке при различных видах трудоустройства, сообщает "МК".

К слову, по данным портала ГородРабот.ру, средняя зарплата курьера в России составляет 80,5 тыс. руб., медианная — 74,8 тыс. руб. По вакансиям курьеров лидирует Москва (более 37 тыс.). При этом средняя зарплата инженера в стране, по данным того же портала, — 84, 7 тыс. руб., медианная — 60 тыс. руб. Больше всего инженеров также требуется в Москве (103 тыс.).

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