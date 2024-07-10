С начала июля в России из окон выпали 20 детей. Что происходит?

Тревожную статистику обнародовали в Следственном комитете

Магнитогорск. Камера домофона фиксирует страшный момент: из окна жилого дома падает трехлетний ребенок и ударяется о припаркованный во дворе автомобиль. Известно, что пострадавший облокотился на москитную сетку и та, конечно, не выдержала. Мальчик выжил, но в крайне тяжелом состоянии находится сейчас в реанимации. Полиция проводит проверку.

А это - Нижний Новгород. Аналогичная ситуация - и уже трагический исход. Убитые горем родители сидят у бездыханного тела своего маленького сына. Рядом на асфальте лежит все та же злосчастная сетка. Известно, что в момент трагедии родителей не было дома. Уехали по делам, а присматривать за двухлетним сыном оставили старшего 15-летнего. Соседи все как один уверяют: семья хоть и многодетная, но благополучная. Ни единого плохого слова сказать не могут.

Специалисты объясняют: хлипкие сетки не просто не защищают от падений. Все еще хуже - они дают ложное ощущение безопасности и родителями, и детям. Достаточно буквально на мгновение отвлечься, оставив ребенка без присмотра, - все, жди беды. Неслучайно по статистике самое страшное в 30 процентах случаев происходит прямо на глазах у взрослых. И чаще всего - как раз в жаркое время года.

На это особое внимание обратил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин: "В 2023 году поступило 335 сообщений о падении малолетних, в результате погибли 118 детей, каждый третий ребенок – в возрасте от года до пяти лет. Совершенно очевидно, что летом такие случаи учащаются, все это требует разработки действенных профилактических мер, направленных на предотвращение несчастных случаев, влекущих гибель или травматизм детей".

По словам специалистов, самый опасный период - от года до семи лет. В этом возрасте человек еще не способен прогнозировать, какие последствия может повлечь тот или иной поступок, сколько ему ни объясняй. Ведь мир там, за окном - такой большой и интересный. Точка притяжения. И никакого страха, даже на 20-м этаже.

Родители семилетнего Стасика и его сестры Олеси, как только переехали в новую квартиру, тут же поставили на окна специальные замки. Это - недорогая, а главное - действительно надежная защита, говорят медики.

Вообще, в России уже несколько лет требования к оконным конструкциям по обеспечению детской безопасности закреплены законодательно. Однако дети продолжают погибать и травмироваться, часто оставаясь инвалидами. В Сети - полно и таких видео. То есть дело вовсе не в нормативной базе, которая в стране есть, а в элементарной безответственности родителей. Которые - то ли по незнанию, то ли из-за халатности - подвергают своих детей страшному риску.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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