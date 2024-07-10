The Moscow Times признали в России нежелательной организацией

Издание в печатном виде выходило в стране с 1992 года

Генеральная прокуратура признала нежелательной в России деятельность голландской неправительственной организации The Moscow Times (Нидерланды, интернет-версия газеты внесена в реестр иноагентов в России).

Это связано с тем, что работа издания "направлена на дискредитацию решений руководства России как во внешней, так и во внутренней политике", передает "Интерфакс".

Кроме того, доступ к сайту издания был ограничен Роскомнадзором потому, что там регулярно публиковались материалы, которые содержали ложную общественно значимую информацию.

В пресс-службе надзорного ведомства напомнили, что организация расположена в столице Голландии Амстердаме и осуществляет деятельность в качестве интернет-издания, публикующего материалы на двух языках: русском и английском.

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