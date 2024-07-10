Американцам разрешили платить налоги на пользу России

Однако долго это не продлится

Министерство финансов США опубликовало генеральную лицензию, в которой сообщается, что американским гражданам и организациям разрешается платить налоги, пошлины и иные обязательные платежи в интересах Российской Федерации.

Получается, что власти Соединенных Штатов сделали исключение из введенных ранее санкций в отношении Центробанка, Фонда национального благосостояния (ФНБ) и Минфина России.

Однако долго это не продлится. Известно, что уже 9 октября данное разрешение перестанет работать.

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