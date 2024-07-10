В Парке Горького будут созданы новые возможности для спорта и отдыха — Собянин

Мэр Москвы рассказал о больших переменах

Парк Горького в столице комплексно благоустраивается. В ходе первого этапа работы на Пушкинской набережной будут завершены до конца года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра работ.

По его мнению, центральная часть парка требует "нового взгляда, нового подхода и обновления". Особого внимания к себе требует Пушкинская набережная, которая, по словам мэра, сейчас представляет собой "большую полосу асфальта".

"Мы затеяли крупную реконструкцию, к которой шли несколько лет. Уверен, что Пушкинская набережная будет одной из самых любимых и самых популярных в городе, комфортной, уютной, насыщенной самыми разнообразными активностями", - заявил Сергей Собянин.

После этого строители займутся другими частями Парка Горького. Речь идет о реконструкции, дополнительном обновлении прудов, которые там находятся, обновлении части тропиночной сети и создании дополнительных спортивных активностей в Нескучном саду.

Также в этом году планируется привести в порядок променад Пушкинской набережной, установить на ней многофункциональные павильоны, в которых разместят творческие коворкинги, сувенирные лавки, игровые зоны для детей, кафе и рестораны, организовать смотровые площадки.

На Оливковом пляже планируется создать зону отдыха с шезлонгами, а Пионерский пруд станет доступным для купания. На деревянном настиле вдоль берега сделают места отдыха, для прогулок вдоль воды обустроят дорожку, замощенную плиткой. В зоне для катания на лодках разместят причал.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram