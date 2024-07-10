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Пошлина за развод увеличилась в 8 раз

19:44
  • среда
  • 10 июля 2024

Раньше оформить расторжение брака стоило 650 рублей

Совет Федерации одобрил увеличение госпошлины за развод. Теперь вместо 650 рублей желающим расторгнуть брак предстоит выложить пять тысяч рублей. Интересно, что это касается как граждан, расстающихся по взаимному согласию, так и тех, кто принял решение оформить развод через суд. Нововведение вступит в силу уже со следующего года, передает ТАСС.

В Совфеде подчеркнули, что увеличили размер пошлины для того, чтобы люди меньше разводились. Ситуация с расставаниями супругов в стране оставляет желать лучшего, как и ситуация с демографией. А ведь этот год назван Годом семьи.

Интересно, что среди противников этой инициативы член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она считает, что повышение госпошлины на развод не поможет.

"История показывает, что увеличением стоимости или запретами никогда еще не было достигнуто решение", — заявила она.

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