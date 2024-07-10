Клуни попросил Байдена отказаться от президентской гонки ради спасения демократии

Голливудская звезда вмешалась в ситуацию

В конце июня в Атланте состоялись теледебаты между действующим президентом Джо Байденом и кандидатом Дональдом Трампом. Примечательно, что в студии не было зрителей. Но после трансляции встречи общественность сделала вывод, что Байден выступил неудачно. Якобы американский лидер запинался, делал паузы, не мог до конца сформулировать мысль, а в конце и вовсе с помощью супруги смог спуститься по лестнице.

В итоге, стали поговаривать, причем даже якобы сами демократы однопартийцы, что Байдену лучше сняться с гонки. Ходят слухи, что ему уже подобрали замену. Это Камала Харрис.

Вот только сам Джо Байден не намерен сдаваться. Он ясно дал понять, что еще может быть полезен в ближайшие четыре года на посту президента.

Тогда в дело уступил актер Джордж Клуни. В колонке для New York Times голливудская знаменитость призвала Джо Байдена отказаться от борьбы за президентское кресло, причем сделать это ради спасения демократии.

"Джо Байден - герой; он спас демократию в 2020 году. Нам нужно, чтобы он сделал это снова в 2024 году", - высказался Клуни. По его мнению, с Байденом выборы не выиграть, как и не получить большинство в обеих палатах конгресса.

Актер признался в любви нынешнему президенту, отметил его характер и моральные принципы, победы, которые он одержал за последние четыре года. "Но единственное сражение, в котором он не может победить, - это борьба со временем", - констатировал артист.

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