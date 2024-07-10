Собянин поздравил выпускников с окончанием ЕГЭ

В этом году Единый государственный экзамен сдавали почти 67 тысяч москвичей

Мэр Москвы Сергей Собянин в посте в Telegram поздравил столичных выпускников с окончанием ЕГЭ.

"В этом году Единый государственный экзамен сдавали почти 67 тысяч москвичей. Стобалльный результат показали 2240 ребят, двести баллов за два экзамена набрал 171 выпускник, а 16 человек получили триста баллов за три экзамена. Выпускница Бауманской инженерной школы №1580 в Чертанове Северном Александра Оглоблина набрала максимальные баллы: четыреста за четыре предмета — русский язык, профильную математику, физику и информатику", - написал глава города.

По словам мэра, растет число выпускников с высокими баллами. Отличные результаты по профильной математике и физике показали свыше 40% школьников. Что же касается тех, кто не достиг минимального порога, их количество сократилось на 20% по сравнению с прошлым годом.

"Ребята, вы отлично потрудились. От души поздравляю также ваших учителей и родителей. Желаю удачи и дальнейших успехов!", - заключил градоначальник.

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