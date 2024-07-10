Собянин: Реставрация усадьбы "Кузьминки" стартовала на юго-востоке Москвы

На ее территории порядка 40 объектов культурного наследия

Это одна из самых знаменитых столичных усадеб с удивительным парком. До 1917 года "Кузьминки" были родовым имением князей Голицыных. На ее территории порядка 40 объектов культурного наследия. 19 из них в ближайшее время будут отреставрированы.

Специалисты принялись ремонтировать гроты, которые пользовались большой популярностью и украшали многие усадьбы XIX века. В "Кузьминках" их два: Трехарочный и Большой — одноарочный. Затем будут отреставрированы и все другие ценные объекты усадьбы.

После завершения работ в "Кузьминках" будут открыты музейно-выставочные пространства, площадки для концертов и проведения торжеств.

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