Сапборды могут внести в список плавсредств

Доски получили популярность в стране

В Госдуме не исключили внесение сапбордов в список плавсредств. Дело в том, что эти доски получили широкое распространение в России, причем не только среди простых людей, но и знаменитостей. Например, популярный исполнитель Олег Газманов вместе с супругой Мариной в своих социальных сетях часто публикуют фотографии и видео, на которых запечатлены катающимися на сапбордах.

В последнее время доски стали фигурировать в новостях про различные инциденты на воде. Поэтому депутаты не исключают, что плавание на сапбордах будет регламентировано. "Возможно... потому что спасательные средства действительно необходимы, как и инструктаж перед заплывом", - отметили в комитете ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

Так, участились случаи трагических случаев среди пользователей сапбордов. А недавно в МЧС и вовсе предложили наказывать сапсерферов, которые мешают работе спасателей.

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