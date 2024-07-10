Стало известно, когда поженятся Трусова и Игнатов

Влюбленные недавно подали заявление в ЗАГС

Фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов появились на красной дорожке премии Fashion Summer Awards. "Русская ракета" предстала перед журналистами и гостями в светлом платье по фигуре на тонких бретельках и завершила образ, распустив свои длинные рыжие волосы, которые являются своеобразной визитной карточкой спортсменки. Макар же для выхода в свет выбрал черные брюки и белую рубашку.

Едва появившись на публике, Трусова и Игнатов были вынуждены отвечать на вопросы ведущей. В том числе зашла речь и об их личной жизни. Недавно Макар сделал предложение Александре, та его приняла. На днях влюбленные подали заявление в ЗАГС. А в беседе с интервьюером Александра призналась, что они с Макаром поженятся уже скоро, до конца лета. На торжество по случаю их бракосочетания влюбленные позвали порядка 100 гостей, передает телеграм-канал "Тулуп Тутберидзе".

Напомним, что новость о романе Трусовой и Игнатова стала сенсацией. Дело в том, что до встречи с Макаром Александра встречалась с другим фигуристом, "одиночником" Марком Кондратюком. Именно он, по слухам, смог утешить Трусову после проигрыша на Олимпийских играх.

Однако их отношения стремительно начались и так же быстро закончились. Причем почему расстались, ни Александра ни Марк не говорят. Но в недавнем интервью фигуристка дала понять, что именно Кондратюк был инициатором расставания.

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