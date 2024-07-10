Объявлено о возвращении принца Гарри в Великобританию без Меган Маркл

После женитьбы на американской актрисе жизнь сына леди Ди круто изменилась

О том, что принц Гарри вернется домой, сообщил известный королевский биограф Хьюго Викерс. Он является соавтором книги мемуаров принца Эдварда, герцога Кентского, "Королевская жизнь". Викерс считает, что сын короля Карла III и принцессы Дианы прилетит в Великобританию, причем сделает это без своей супруги, американской актрисы Меган Маркл.

"Если он вернется домой, мы должны быть очень добры к нему, потому что он не особенно этого захочет", - цитирует королевского биографа The Sun.

Хьюго Викерс не стал уточнять, почему принц Гарри вынужденно прибудет в Великобританию, да еще и в одиночестве, зато отметил, что король Карл III будет очень рад этому событию. Не секрет, что сын королевы Елизаветы II тяжело переживал отъезд младшего сына из страны, когда четыре года назад Гарри и Меган Маркл, отказавшись от своих королевских обязанностей, приняли решение перебраться жить в Америку.

Еще больше отношения с именитыми родственниками испортились после резонансного интервью пары журналистке Опре Уинфри и выхода в свет мемуаров Гарри "Запасной".

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