ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Замначальника Московской железной дороги Потапов будет добиваться увековечения имен соловецких юнг

22:37
  • среда
  • 10 июля 2024

За три военных года школу юнг окончили более 4 тыс. выпускников

Заместитель начальника Московской железной дороги Петр Потапов будет добиваться увековечения имен моряков, которые закончили Соловецкую школу юнг и участвовали в Великой Отечественной войне.

"Этой историей мы занимаемся с мая. Считаем, что увековечение памяти солевецких юнг и то, что сегодня получит этот памятник свои имена, – продолжение истории, и те молодые юнги, которые обучались, которые закончили обучение и потом пошли воевать на фронт, их имена будут здесь увековечены, мы будем знать, кто это. С мая у нас работает инициативная группа, мы набрали более 2 тыс. подписей и сейчас все это объединяем и будем выходить в администрацию с этой инициативой – увековечить память", - сказал Потапов, которого цитирует информагентство "Москва".

За три военных года школу юнг окончили более 4 тыс. выпускников, треть из которых погибла на войне. В Москве уже есть посвященный им памятник. Теперь жители района Северное Измайлово хотят возле него установить доски с именами героев.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Памятник соловецким юнгам
Памятник соловецким юнгам
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.