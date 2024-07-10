Замначальника Московской железной дороги Потапов будет добиваться увековечения имен соловецких юнг

Заместитель начальника Московской железной дороги Петр Потапов будет добиваться увековечения имен моряков, которые закончили Соловецкую школу юнг и участвовали в Великой Отечественной войне.

"Этой историей мы занимаемся с мая. Считаем, что увековечение памяти солевецких юнг и то, что сегодня получит этот памятник свои имена, – продолжение истории, и те молодые юнги, которые обучались, которые закончили обучение и потом пошли воевать на фронт, их имена будут здесь увековечены, мы будем знать, кто это. С мая у нас работает инициативная группа, мы набрали более 2 тыс. подписей и сейчас все это объединяем и будем выходить в администрацию с этой инициативой – увековечить память", - сказал Потапов, которого цитирует информагентство "Москва".