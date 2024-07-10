Джордж Клуни: Байдену не победить в битве со временем

Американский актёр призвал действующего президента США выйти из предвыборной гонки

Если демократы пойдут на выборы с Джо Байденом, то не смогут их выиграть. Об этом в среду, 10 июля, написал в колонке для The New York Times американский актёр и один из организаторов сбора средств для Демократической партии Джордж Клуни.

Актёр сообщил, что виделся с президентом США три недели назад и осознал, что он уже не похож на Байдена образца 2010 и даже 2020 года. Клуни утверждает, что "все дело в возрасте" и ни в чём больше. По его словам, Байден за свою политическую карьеру выиграл очень много сражений, однако он "не может победить в битве со временем".

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