ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Джордж Клуни: Байдену не победить в битве со временем

23:21
  • среда
  • 10 июля 2024

Американский актёр призвал действующего президента США выйти из предвыборной гонки

Если демократы пойдут на выборы с Джо Байденом, то не смогут их выиграть. Об этом в среду, 10 июля, написал в колонке для The New York Times американский актёр и один из организаторов сбора средств для Демократической партии Джордж Клуни.

Актёр сообщил, что виделся с президентом США три недели назад и осознал, что он уже не похож на Байдена образца 2010 и даже 2020 года. Клуни утверждает, что "все дело в возрасте" и ни в чём больше. По его словам, Байден за свою политическую карьеру выиграл очень много сражений, однако он "не может победить в битве со временем". 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.