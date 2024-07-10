НАТО намерена продолжить расширение в Чёрном море и на Восточных Балканах

В итоговую декларацию НАТО включили пункты о расширении альянса и о "будущем Украины в НАТО"

НАТО собирается продолжить расширение в Чёрном море и на Восточных Балканах. Об этом говорится в итоговой совместной декларации саммита НАТО в Вашингтоне, текст которой был согласован в среду, 10 июля.

Помимо этого, декларация содержит пункт о "будущем Украины в НАТО" и заявляет о более интегрированном статусе страны в альянсе. В документе также отмечается, что НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России.

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