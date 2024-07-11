ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Столтенберг: координация НАТО военных поставок Украине не сделает альянс частью конфликта

02:05
  • четверг
  • 11 июля 2024

Чем больше оружия будет поставлено Киеву, тем быстрее закончится конфликт, считает генсек альянса

Координация НАТО военных поставок Украине не сделает альянс частью конфликта. Об этом в среду, 10 июля, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он также отметил, что страны НАТО приняли решение о создании миссии для координации военной помощи Киеву и обучения украинских военных. Столтенберг добавил, что по мнению участников саммита Североатлантического альянса, чем больше оружия будет поставлено Киеву, тем быстрее закончится конфликт.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.