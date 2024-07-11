Столтенберг: координация НАТО военных поставок Украине не сделает альянс частью конфликта

Чем больше оружия будет поставлено Киеву, тем быстрее закончится конфликт, считает генсек альянса

Координация НАТО военных поставок Украине не сделает альянс частью конфликта. Об этом в среду, 10 июля, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он также отметил, что страны НАТО приняли решение о создании миссии для координации военной помощи Киеву и обучения украинских военных. Столтенберг добавил, что по мнению участников саммита Североатлантического альянса, чем больше оружия будет поставлено Киеву, тем быстрее закончится конфликт.

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