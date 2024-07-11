ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Галузин: Россия не собирается участвовать в новом саммите по Украине

05:56
  • четверг
  • 11 июля 2024

Замглавы МИД назвал планы Украины и Запада на новое мероприятие попыткой реабилитироваться за провал в Швейцарии.

Россия не намерена участвовать в следующем саммите по Украине. Об этом в четверг, 11 июля, сообщил РИА Новости замглавы МИД Михаил Галузин.

По его словам, российская сторона видит "сознательное игнорирование других инициатив по урегулированию украинского кризиса" и не собирается участвовать в подобных мероприятиях. Галузин добавил, что Москва считает планы Киева и Запада на новое мероприятие попыткой реабилитироваться за провал в Швейцарии.

 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.