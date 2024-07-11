Галузин: Россия не собирается участвовать в новом саммите по Украине

Замглавы МИД назвал планы Украины и Запада на новое мероприятие попыткой реабилитироваться за провал в Швейцарии.

Россия не намерена участвовать в следующем саммите по Украине. Об этом в четверг, 11 июля, сообщил РИА Новости замглавы МИД Михаил Галузин.

По его словам, российская сторона видит "сознательное игнорирование других инициатив по урегулированию украинского кризиса" и не собирается участвовать в подобных мероприятиях. Галузин добавил, что Москва считает планы Киева и Запада на новое мероприятие попыткой реабилитироваться за провал в Швейцарии.

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