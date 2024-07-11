Компромат посыпался со всех сторон

Шпионаж, шантаж, невыносимая жестокость... Политическое закулисье - совсем не тот респектабельный мир, что мы видим на экране. Союзники готовы вцепиться друг другу в глотку, отнять последнее и пилить общак, пользуясь бессилием смотрящего.

Политический гламур тронут признаками гниения. Слёт лидеров НАТО в Америке демонстрирует не силу, а дряблые мускулы демократии. Альянсу 75 лет, юбилей. Джо Байдену - 81. И эта очевидная дряхлость бьёт в глаза. А совсем недавно было совсем по-другому.

Эпоха Барака Обамы сулила процветание, гармонию и светлые перспективы. И даже Байден, тогда вице-президент, скакал бойким жеребцом по коридорам Белого дома. Сегодня публика, затаив дыхание, ждёт, сможет ли старик произнести несколько связных фраз?

"Байден нередко жив, но вообще скорее мёртв" - как вам такие заголовки в американской прессе? На слабеющего старца начали выливать ушатами компромат. Вот старый ролик, демонстрирующий гармоничные, близкие отношения Байдена с Обамой. А вот вам ложка дёгтя! Бывшая стенографистка Байдена рассказала журналистам, что старый Джо шантажировал Барака, угрожая известить весь мир о его гомосексуальных связях.

Однополой любовью Америку сложно удивить. Но компромат посыпался со всех сторон. Байден шантажирует Нетаньяху. А не так давно угрожал Петру Порошенко: требовал уволить людей, которые мешали его непутёвому сыну Хантеру, известному наркоману, вести прибыльный бизнес на Украине. Полуживой Байден сегодня достал всех! Пресса и политики только и обсуждают, насколько далеко зашло слабоумие лидера западного мира. Хищники быстро порвут слабеющего вожака.

Полюбуемся на него, пока жив. Хотя в действительности всё не так, как на самом деле.

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