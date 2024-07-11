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Противник отступил: названы новые герои СВО

08:19
  • четверг
  • 11 июля 2024

Бойцы проявляют мужество

Новые примеры героизма и мужества наших военнослужащих в зоне проведения СВО. Штурмовой отряд, в составе которого действовал рядовой Артём Орлов, продвигаясь вглубь обороны противника, ликвидировал значительную часть неонацистов. А когда наши военные попали под вражеский огонь, Артём точными выстрелами уничтожил пулемётный расчёт, и штурмовая группа продолжила выполнять поставленные задачи. Противник понёс значительные потери и отступил.

Ефрейтор Михаил Титов, освобождая один из населённых пунктов в составе штурмового подразделения, попал под обстрел боевиков. Действуя смело и решительно, Михаил уничтожил группу националистов и эвакуировал раненого сослуживца в безопасное место, оказав первую медицинскую помощь. Благодаря мужеству гвардии ефрейтора Михаила Титова были спасены жизни наших военнослужащих и продолжены наступательные действия.

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