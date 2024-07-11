Коротченко прокомментировал заявления НАТО

Основное ядро в НАТО настроено русофобски
Действительно ли деятели блока верят в свою способность победить Россию на Украине? На что они рассчитывают, поддерживая киевский режим? И могут ли Россия, Китай, Иран, а также другие страны, в адрес которых звучат угрозы, сформировать свои антинатовские военные структуры?
Заявления, звучащие на саммите НАТО, Алексей Фролов подробнее обсудил в программе "События. 25-й час". На вопросы ответил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
"НАТО убеждает себя, что победить Россию возможно. Конечно, есть разные партии в НАТО. Есть более-менее здравые страны, но основное ядро настроено русофобски. Основной тон задают США и Великобритания", - сказал он.
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