ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВС России ведут активное наступление на всех ключевых направлениях

08:13
  • четверг
  • 11 июля 2024

Сорваны попытки ротации ВСУ

В ходе СВО наши войска нанесли серьезный урон националистам на линии соприкосновения. Штурмовые отряды при поддержке артиллерии ведут активное наступление на всех ключевых направлениях. Сорваны попытки ротации вражеских подразделений, отбиты контратаки.

Надежное прикрытие с воздуха нашим наземным подразделениям оказывает армейская авиация. На южнодонецком направлении экипажи вертолетов Ка-52 М уничтожили опорный пункт и скопление бронетехники противника на линии соприкосновения. Работали в группе на предельно малой высоте. Огонь вели по заданным координатам управляемыми ракетами "Вихрь", которые, по словам пилотов, не оставляют врагу никаких шансов на выживание.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Боевая работа артиллеристов ВС России
Боевая работа артиллеристов ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.