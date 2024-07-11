ВС России ведут активное наступление на всех ключевых направлениях

Сорваны попытки ротации ВСУ

В ходе СВО наши войска нанесли серьезный урон националистам на линии соприкосновения. Штурмовые отряды при поддержке артиллерии ведут активное наступление на всех ключевых направлениях. Сорваны попытки ротации вражеских подразделений, отбиты контратаки.

Надежное прикрытие с воздуха нашим наземным подразделениям оказывает армейская авиация. На южнодонецком направлении экипажи вертолетов Ка-52 М уничтожили опорный пункт и скопление бронетехники противника на линии соприкосновения. Работали в группе на предельно малой высоте. Огонь вели по заданным координатам управляемыми ракетами "Вихрь", которые, по словам пилотов, не оставляют врагу никаких шансов на выживание.

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