Вашингтон рассматривает пять кандидатур

Американская политическая верхушка ищет альтернативу Владимиру Зеленскому на пост главы киевского режима. Рассекреченная шифрограмма резидента Службы внешней разведки в Киеве опубликована в журнале "Разведчик".

В донесении сообщается, что на Западе крайне обеспокоены настроениями, царящими в украинском обществе. В госдепартаменте США и внешнеполитической службе Европы отмечают недовольство затягиванием конфликта с Россией и недоверие к государственным институтам, нарастающее среди украинских граждан.

В американском и европейском ведомствах признают, что легитимность Зеленского после истечения пятилетнего срока президентских полномочий 20 мая полностью утрачена. Однако Запад хотел бы еще подержать его на посту, поскольку на него завязаны схемы финансирования войны, приносящие колоссальные доходы как представителям киевского режима, так и западным производителям вооружений.

Одновременно идет активный поиск альтернативы нынешнему украинскому президенту. Рассматриваются пять кандидатов. Контакты установлены с лидером партии "Европейская солидарность" Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко. В списке также бывший главнокомандующий ВСУ Залужный, руководитель офиса президента Ермак и экс-спикер Рады Разумков, передает ТАСС.

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