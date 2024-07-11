ПВО сбила пять дронов над четырьмя регионами России

Один беспилотник летел в сторону Москвы
Очередные попытки киевского режима устроить теракты на территории России пресекли силы противовоздушной обороны. Пять украинских беспилотников сбиты над четырьмя российскими регионами, сообщили в Минобороны.
По данным военного ведомства, два БПЛА самолетного типа были уничтожены над территорией Брянской области. По одному дрону сбили дежурные средства ПВО над Тамбовской и Тульской областями. Еще один беспилотник ликвидирован в Подмосковье.
Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, летевший в сторону столицы БПЛА был сбит в Ступинском городском округе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. На месте падения работают экстренные службы.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram