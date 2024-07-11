ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В НАТО назвали путь Украины к членству в альянсе необратимым

08:23
  • четверг
  • 11 июля 2024

Но приглашение вступить в блок не последовало

В коммюнике саммита НАТО, который в четверг, 11 июля, завершится в Вашингтоне, вошла фраза о "необратимом пути" Украины в альянс. При этом конкретных сроков присоединения страны к военно-политическому блоку нет.
США подтвердили выделение 40 млрд евро Украине от НАТО

Как заявляют в коммюнике государства — члены Североатлантического альянса, "мы продолжим поддерживать ее на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО".

Решения саммита НАТО и Совета Украина-НАТО в сочетании с текущей работой союзников представляют собой мост к членству Украины в альянс, подчеркивается в документе.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете безопасности США Джон Кирби ранее заявлял, что Украина в очередной раз продемонстрировала, что при поддержке международного сообщества она может сдерживать самую большую, самую способную армию в Европе.

Тем не менее, удовлетворять амбиции киевского режима по вступлению в НАТО пока никто не собирается. Американский бизнесмен Илон Маск считает, что это и к лучшему, ведь потенциальное вступление Украины в НАТО станет началом фильма о ядерном апокалипсисе.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Саммит НАТО в Вашингтоне
Саммит НАТО в Вашингтоне
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.