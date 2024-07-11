Но приглашение вступить в блок не последовало

В коммюнике саммита НАТО, который в четверг, 11 июля, завершится в Вашингтоне, вошла фраза о "необратимом пути" Украины в альянс. При этом конкретных сроков присоединения страны к военно-политическому блоку нет.

Как заявляют в коммюнике государства — члены Североатлантического альянса, "мы продолжим поддерживать ее на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО".

Решения саммита НАТО и Совета Украина-НАТО в сочетании с текущей работой союзников представляют собой мост к членству Украины в альянс, подчеркивается в документе.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете безопасности США Джон Кирби ранее заявлял, что Украина в очередной раз продемонстрировала, что при поддержке международного сообщества она может сдерживать самую большую, самую способную армию в Европе.

Тем не менее, удовлетворять амбиции киевского режима по вступлению в НАТО пока никто не собирается. Американский бизнесмен Илон Маск считает, что это и к лучшему, ведь потенциальное вступление Украины в НАТО станет началом фильма о ядерном апокалипсисе.

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