Альянс требует прекратить любую поддержку

Углубление политического и военного сотрудничества России и Белоруссии несет негативные последствия для региональной стабильности и обороны Североатлантического альянса. Такое утверждение содержится в коммюнике саммита НАТО, который в четверг, 11 июля, завершится в Вашингтоне

Также в документе говорится, что отрицательное воздействие на евроатлантическую безопасность оказывает углубление отношений России с Северной Кореей и Ираном.

НАТО настаивает на том, чтобы все страны мира отказались от поддержки "агрессии России" и осуждает "тех, кто содействует и тем самым продлевает российские военные действия на Украине".

Участники саммита договорились к следующему подобному мероприятию выработать рекомендации по стратегическим подходам к отношениям с Россией.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал победу России в украинском конфликте главной угрозой для военно-политического блока и призвал не допустить этого, поскольку "исход этой войны определит глобальную безопасность на десятилетия вперед".

Спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Россия ничего не ждет от саммита НАТО в Вашингтоне, поскольку военно-политический блок "неоднократно открыто декларировал цель нанести России стратегическое поражение на поле боя".

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