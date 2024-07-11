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Киев согнал под Харьков мобилизованных заключенных

09:03
  • четверг
  • 11 июля 2024

Несколько рот под усиленной охраной проходят курс молодого бойца

Мобилизованных киевским режимом заключенных привозят в Харьковскую область. Известно о прибытии нескольких рот украинских боевиков, призванных на воинскую службу из мест заключения, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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По данным военного эксперта, сведений об отправке новобранцев на линию боевого соприкосновения пока нет. Амнистированные заключенные находятся под усиленной охраной и проходят курс молодого бойца, рассказал Марочко агентству РИА Новости.

Закон о мобилизации заключенных подписал ранее Владимир Зеленский. В конце мая в украинском минюсте сообщили, что изъявили желание служить в ВСУ около 4 тысяч осужденных. Почти 2 тысячи прошли медкомиссию и освобождены судом для отправки в ряды ВСУ.

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