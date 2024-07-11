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МИД: Россия не станет участвовать во втором "саммите мира"

08:54
  • четверг
  • 11 июля 2024

Ходят слухи, что его хочет организовать Саудовская Аравия

Россия не станет участвовать во втором международном саммите мира, который готовят Украина и ее союзники. Такое заявление сделал в четверг, 11 июля, заместитель российского министра иностранных дел Михаил Галузин.
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Источники Bloomberg рассказали, что украинские власти хотят организовать вторую мирную международную конференцию до ноября и пригласить на мероприятие Россию.

Кроме того, дипломатический источник РИА Новости в Анкаре отмечал, что Саудовская Аравия рассматривается как возможное место проведения очередной конференции по Украине. Официального подтверждения пока не было.

Однако в российском МИД подчеркнули, что Москва не собирается принимать участие в этом мероприятии.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на линии соприкосновения невозможно до начала мирных переговоров с Киевом. Политик пояснил, что "нам нельзя допустить, чтобы противник воспользовался этим прекращением для того, чтобы улучшить свое положение, довооружиться, доукомплектовать с помощью насильственной мобилизации свою армию и быть готовым к продолжению вооруженного конфликта".

С мирными инициативами выступает целый ряд государств и политиков — например, премьер-министр Индии Нарендра Моди, побывавший в Москве. Однако спикер Кремля Дмитрий Песков усомнился в том, что Североатлантический альянс услышит его предложения и прислушается к ним.

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