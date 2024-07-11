Париж хочет перебросить туда 2 тысячи бойцов

Служба внешней разведки (СВР) России обнародовала донесение одного из своих резидентов о готовности Парижа отправить французских военных на Украину.

В журнале "Разведчик" опубликована шифрограмма резидента Феликса, согласно которой во французской армии обеспокоены возросшим числом французов, погибших на Украине. Отмечается, что только 17 января ВС России уничтожили пункт временной дислокации иностранцев под Харьковом, в результате чего погибли "десятки граждан Франции", хотя Париж тщательно скрывает численность потерь среди французов, как и сам факт их участия в конфликте на Украине.

По сведениям Феликса, французский контингент для отправки на Украину все же готовится, на первом этапе речь шла о двух тысячах человек. Хотя резидент рассказал о тревоге Министерства обороны Франции в связи с тем, что такое значительное воинское подразделение не удастся перебросить и расквартировать на Украине незаметно, и что оно станет приоритетной легитимной мишенью для российских вооруженных сил.

Ранее информированные источники рассказали, что президент Франции Эмманюэль Макрон предлагал лидеру США Джо Байдену отправить западных инструкторов на Украину. Однако, как пишут СМИ, хозяин Белого дома не поддержал предложение Макрона.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Макрон демонстрирует абсолютную поддержку киевского режима и декларирует готовность прямого участия Французской Республики в военном конфликте. Москва считает его высказывания и действия "весьма и весьма провокационными, нагнетающими напряженность на континенте и не способствующими чему бы то ни было позитивному".

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