Последние данные о ходе СВО

Российские военные из группировки "Центр" уничтожили командный пункт ВСУ на авдеевском направлении, сообщили в Минобороны. Удары нанёс расчёт самоходной установки "Мста-С". На Купянском участке наши мотострелки расширили зону контроля в районах Макеевки и Синьковки. Противник признал потерю нескольких опорных пунктов. Продвижение и на харьковском направлении. Создан плацдарм на западе Волчанска, который позволил перекрыть пути снабжения врага.

Механик давит педаль "газа" на полную. Поднимая клубы пыли, БМП с десантниками буквально влетают в эту лесопосадку под Волчанском. Бойцы "рассыпаются" на двойки. И пока противник не успел опомниться, штурмовая группа первой открывает огонь и начинает зачистку окопов и блиндажей ВСУ.

Это не просто позиция, а целый брошенный националистами арсенал. Из бывшего советского вооружения – только автоматные магазины. Все остальное – НАТОвское. Патроны, гранаты, гранатометы и мины направленного действия.

Из самого Волчанска срочные новости приходят по несколько раз в день. Штурмовые группы сообщают, что им удалось взять под полный контроль центральную часть. А главное - ворваться в южные кварталы. Именно их командование ВСУ считало своим основным плацдармом.

А это фланги Купянска. Передовые позиции ВСУ "обрабатывают" тяжелые огнеметы. Так проще "выкурить" боевиков из траншей и пробить дорогу для штурма мотострелкам.

Сегодня стало известно, что наши бойцы взяли под полный контроль и поселок Песчаное. А вместе с ним - один из важнейших "укрепов" на пути к райцентру. Тактический замысел российских войск уже не секретный. Купянск оказался в "клещах". И с каждым днем они сжимаются все сильнее.

В Новгородском в Донбассе едкий дым застилает территорию бывшего завода по производству фенолов. Это заброшенное предприятие в промзоне ВСУ готовило к обороне. Но превратить цеха и корпуса в укрепрайон националисты не успели. Этой ночью российские ВКС и ракетчики нанесли новый комбинированный удар по военным объектам противника.

Видно, как горит техника ВСУ. Это места дислокации националистов, стоянки бронемашин и базы для размещения резервов в Сумской и Запорожской областях. Еще один удар нанесен по Кривому Рогу. Точнее, заводу олигарха Рината Ахметова. Украинского мультимиллиардера и крупнейшего спонсора радикальных националистических группировок и финансиста ВСУ. На этот раз наши военные ликвидировали принадлежащее ему предприятие "Метинвест", которое производило для боевиков модульные блиндажи и массу другого военного оборудования.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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