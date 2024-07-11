В итоговой декларации Украине снова пообещали членство в альянсе, но не скоро

Итоговая декларация саммита НАТО для Киева - как приговор. Пункт о необратимом будущем Украины в альянсе вроде бы как есть. Но оно вряд ли наступит. Ведь согласиться посадить на шею альянса такого опасного нахлебника должны все его члены. Целый ряд стран открыто выступают против. Из финального документа вашингтонской сходки так же очевидно: украинцев и дальше будут использовать как инструмент в борьбе с Россией. Блок объявил о создании миссии НАТО по Украине. Она займется координацией военной помощи и натаскиванием боевиков Зеленского. То есть, воевать с Москвой запад намерен в долгую. Но формально от прямого участия в конфликте открещивается.

"НАТО возьмет на себя координацию и предоставление большей части международной помощи Украине в области безопасности с командованием, возглавляемым трехзвездным генералом, и с около 700 сотрудников, которые будут работать в штабе НАТО в Германии и в центрах материально-технического обеспечения в восточной части альянса для оказания поддержки Киеву. И это не сделает НАТО стороной конфликта, но поможет Украине обеспечить свое право на самооборону", - заявил Йенс Столтенберг.

Первым от участия в украинской миссии НАТО официально открестился Будапешт. И это подтверждение того, что из-за оголтелой поддержки нацистского режима в блоке раскол. Венгерский премьер Виктор Орбан напомнил, для чего изначально формировался альянс:

"Организация НАТО была создана 75 лет назад с целью защищать безопасность членов альянса. Сегодня, однако, эта цель уже уходит от изначальной причины создания НАТО. Альянс уже ведет себя как военная организация. Одно из подтверждений – это активное участие НАТО в российско-украинской войне. Мы считаем, что это опасно и даже безответственно. Никто не знает, чем это закончится и закончится ли".

Коллективный запад ополчился на Орбана за его миротворческую миссию по Украине, с которой тот побывал в Киеве, Москве и Пекине, и пытается продвигать на полях саммита НАТО. ЕС обвиняет его в нарушении договоров блока, запрещающих любые меры, которые могут поставить под угрозу цели союза. То есть, завершение кровопролития дипломатическим путем противоречит целям евробюрократов. А председатель Евросовета Шарль Мишель, угрожая венгерскому премьеру за его диалог с российским лидером, кажется, перепутал, политику с футболом:

"Поездка в Москву была политической ошибкой. За 10 лет я никогда не видел столь жесткой реакции со стороны 26 других стран на действия одной страны. Такой способ работы неприемлем. Желтая карточка".

После встречи Орбана с Трампом, которая запланирована во Флориде, видимо, последует красная карточка. Зеленский в Вашингтоне разрывается между демократами и республиканцами. Украинский теленок пытается быть ласковым со всеми и высасывать деньги у двух маток сразу. Кто ж его знает, чем закончатся ноябрьские выборы в Штатах! Спикер Палаты представителей Майк Джонсон неоднократно отказался отвечать на вопрос журналистов, поддерживает ли он дополнительную помощь Киеву.

Тот самый случай, когда украинскому гастролёру, наконец, пригодилась полуспортивная униформа вместо приличного костюма. В Вашингтоне у него целый марафонский забег, да еще и с протянутыми руками. Кажется, старался обежать всех. И с миру по нитке набрал немного утешительных - раз уж приглашения в НАТО не дали - призов. С немцев - батареи "Пэтриот", с британцев - разрешение бить Storm Shadow вглубь российских территорий, с Дании и Нидерландов - ускорение передачи истребителей F-16, с Канады - более 350 миллионов долларов. С НАТО в целом - еще 40 миллиардов в следующем году.

Есть что отметить на торжественном ужине. На который главарь нацистского режима явился, не соблюдая дресс-код. Что называется, можно вывезти Зеленских из украинского села, но привить хорошие манеры не помогает даже нахождение в высших кругах. На этих кадрах Елена Зеленская сама выпрыгивает из автомобиля. Открывать ей дверь или подавать руку никто даже и не собирался.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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