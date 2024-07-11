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Вокруг компании Boeing снова сгущаются проблемы

11:52
  • четверг
  • 11 июля 2024

В отношении компании идёт новая проверка

Федеральное управление гражданской авиации США расследует новый инцидент с лайнером "Боинг". При попытке взлёта в одном из аэропортов Флориды у него задымились шины. Пассажиров эвакуировали. Обошлось без пострадавших. Это минимум второе ЧП за неделю. Ранее авиагигант признал, что утаивал от властей информацию о технических проблемах. Они привели к двум крупным катастрофам с большим количеством жертв.

Чрезвычайная ситуация - испуганно восклицает очевидец этой сцены. Вряд ли он ожидал, что снимет такие кадры. Впрочем, ничего удивительного. С Боингом это не редкость. У лайнера при попытке взлёта в аэропорту города Тампа лопнуло сразу несколько шин. Рейс отменили, пассажиров доставили обратно в терминал.

На днях другой самолёт потерял шасси прямо в полёте. Общее число деталей, которые отвалились в воздухе у разных судов, подсчитать уже сложно. А ещё был вырванный кусок фюзеляжа и зияющая дыра в обшивке. И самое страшное - две крупные авиакатастрофы в Индонезии и Эфиопии в 2018-м и 2019-м годах. В них погибли 346 человек. В обоих случаях пилоты сообщали о неполадках.

На этой неделе "Боинг" признал вину в рамках предварительной сделки с Минюстом. Корпорация заявила, что сознательно вводила в заблуждение авиационных чиновников. Это и привело к непоправимым последствиям. Хотя родственников погибших такие слова вряд ли утешат.

В отношении компании идёт новая проверка - из-за проблем с кислородными масками. Выяснилось, что при производстве использовались некачественные материалы. Как результат - маски сползают с лица. Компания несёт огромный репутационный ущерб. А если суд одобрит сделку с Минюстом по катастрофам в Индонезии и Эфиопии, под вопросом окажутся многомиллиардные контракты с Пентагоном и НАСА.

Кстати, сегодня стало известно, что возращение на Землю космического корабля Starliner - его тоже построил "Боинг" - снова откладывается. Аппарат должен был вернуться ещё в июне, но застрял на орбите из-за неполадок с двигателем.

Не такое хорошее предчувствие у механика Ричарда Куэваса, который обнародовал информацию о многочисленных нарушениях при сборке самолётов "Боинг". Помня о неожиданной и скоропостижной смерти двух других информаторов, он заявил, что опасается за свою жизнь.

Кристина Гнедова, "ТВ Центр"

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