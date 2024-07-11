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В США начался суд над актером Алеком Болдуином

11:53
  • четверг
  • 11 июля 2024

Ему грозит до полутора лет заключения

Случайный выстрел или грубое пренебрежение техникой безопасности. Это установят присяжные в ходе начавшегося в США суда над Алеком Болдуином. Актеру грозит до полутора лет за непредумышленное убийство кинооператора на съемочной площадке осенью 2021 года.

Толпа журналистов встречает 66-летнего Алека Болдуина у здания суда в Санта-Фе, столице американского штата Нью-Мексико. Громкое дело привлекло многих.

Судебные слушания по делу Алека Болдуина начались накануне. Актёра обвиняют в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс во время съёмок фильма Rust в октябре 2021 года. Поскольку в процессе участвуют присяжные, представителям и обвинения, и защиты предстояло быть особенно убедительными. При этом стороны обрисовали совершенно противоположные картины произошедшего на съемочной площадке.

Напомним: на репетиции одной из сцен фильма Алек Болдуин выстрелил из револьвера, который оказался заряжен боевыми патронами вместо холостых. Режиссёр Джоэл Соулз был ранен, а 42-летняя Галина Хатчинс, кинооператор, убита.

Как позже выяснилось, неопытный молодой пиротехник фильма Ханна Гутьеррес-Рид случайно перепутала реквизитные пули с боевыми патронами, которые она принесла из дома. Её уже приговорили к 18 месяцам тюремного заключения.  Адвокат Болдуина утверждает: актёр не знал, что оружие настоящее. Вся вина на людях, которые должны были обеспечить безопасность на съемочной площадке и проверить реквизит перед использованием.

Во время выступления прокурора Алек Болдуин морщился и закрывал лицо руками, тогда как речь адвоката слушал внимательно и выглядел спокойным, время от времени делая пометки. На процессе его сопровождала жена Хилари Томас. С фотографией убитой Галины Хатчинс к зданию суда приехала адвокат Глория Оллред, известная громкими делами, связанными с защитой прав женщин. 

Актёр утверждает, что не нажимал на спусковой крючок и не признаёт свою вину. Однако, если суд сочтёт иначе, за непредумышленное убийство ему грозит до полутора лет тюрьмы. Судебный процесс продлится до 19 июля.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр"

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Алек Болдуин
Алек Болдуин
Алек Болдуин
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