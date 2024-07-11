В Дортмунде подрались фанаты сборных Англии и Нидерландов

Вмешалась полиция
Совсем не спортивные страсти кипели в немецком Дортмунде, где минувшим вечером прошел второй полуфинальный матч Чемпионата Европы по футболу.
В преддверии поединка сборных Англии и Нидерландов свою битву устроили фанаты двух команд. Началось все с того, что голландским болельщикам не понравился флаг, который выходцы с туманного Альбиона вывесили над уличным пабом, где британцы расслаблялись перед решающей игрой.
Попытка снять полотнище переросла в массовую драку, в ходе которой потасовщики использовали все, что попадалось под руку - мебель, посуду и даже большой телеэкран. Сообщается как минимум о пяти пострадавших. Учитывая численный перевес оранжевых, для англичан все могло закончиться куда более плачевно. Но вовремя вмешалась полиция, которая довольно жестко разняла молодчиков. 10 особо буйных были задержаны.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram