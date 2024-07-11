Орбан договорился о встрече с Трампом после саммита НАТО в Вашингтоне

Венгерского премьера сочли посредником между Путиным и Трампом

Виктор Орбан еще больше подогрел зреющие на Западе опасения относительно того, что он является посредником между Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. Как сообщил источник агентства Bloomberg, премьер-министр Венгрии намерен встретиться с экс-президентом США после саммита НАТО в Вашингтоне.

Трамп во время первого президентского срока заявлял о симпатии к Путину, так же отзывался об американском лидере президент России. Недавно лидер республиканцев заявил, что, по его мнению, он мог бы убедить Путина прекратить войну на Украине и освободить американцев, задержанных в России, если бы он был избран на второй срок.

Орбан встретится с бывшим президентом США в его поместье Мар-а-Лаго, в штате Флорида. На прошлой неделе венгерский премьер провел переговоры в Киеве с Зеленским, в Москве с Путиным и в Пекине с Цзиньпином. При этом источник Bloomberg заверяет, что Трамп не просил Орбана заложить основу для какого-либо мирного соглашения между Украиной и Россией.

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