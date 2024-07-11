Площадь пожара в Химках увеличилась до 5 тысяч квадратных метров

Готовят вертолёт для тушения
Цех по производству керамических плит горит в подмосковных Химках. Об этом в четверг, 11 июля, рассказали в региональном главке Министерства чрезвычайных ситуаций.
По данным ведомства, из-за пожара в здании произошло обрушение кровли на площади около 80 квадратных метров.
Опасность ситуации заключается в том, что в горящем здании находится 30 газовых баллонов, которые могут взорваться. Десять из них уже вынесли сотрудники МЧС.
Огонь быстро распространяется. По данным Telegram-канала Shot, он охватил уже площадь в 5 тысяч квадратных метров. Для помощи в тушении пожара готовят специальный вертолет.
Информация о причинах возгорания, а также о возможных жертвах и пострадавших пока не поступала.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram