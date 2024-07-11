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Площадь пожара в Химках увеличилась до 5 тысяч квадратных метров

09:30
  • четверг
  • 11 июля 2024

Готовят вертолёт для тушения

Цех по производству керамических плит горит в подмосковных Химках. Об этом в четверг, 11 июля, рассказали в региональном главке Министерства чрезвычайных ситуаций.

По данным ведомства, из-за пожара в здании произошло обрушение кровли на площади около 80 квадратных метров.

Опасность ситуации заключается в том, что в горящем здании находится 30 газовых баллонов, которые могут взорваться. Десять из них уже вынесли сотрудники МЧС.

Огонь быстро распространяется. По данным Telegram-канала Shot, он охватил уже площадь в 5 тысяч квадратных метров. Для помощи в тушении пожара готовят специальный вертолет.

Информация о причинах возгорания, а также о возможных жертвах и пострадавших пока не поступала.

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