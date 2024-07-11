ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Посол Антонов объяснил опасность планов США разместить оружие в ФРГ

09:56
  • четверг
  • 11 июля 2024

Вашингтон планирует сделать это в 2026 году

Планы США разместить на территории Германии средства поражения дальнего радиуса действия несут прямую угрозу международной безопасности и стратегической стабильности. Такое заявление сделал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Дипломат прокомментировал заявление Пентагона о том, что США приступят к размещению дальнобойного и гиперзвукового оружия в Германии с 2026 года: многоцелевых ракет SM-6, крылатых Tomahawk и неких "экспериментальных гиперзвуковых вооружений", которые пока находятся в стадии разработки.

Как подчеркнул посол, американцы усиливают риски гонки ракетных вооружений и "забывают, что завязывание узла конфронтации может стать детонатором неконтролируемой эскалации на фоне опасного обострения напряженности по линии Россия-НАТО", говорится в Telegram-канале российской дипмиссии в США.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский выклянчил у Германии одну установку противовоздушной обороны — Берлин по итогам визита главы киевского режима в ФРГ пообещал пожертвовать ВСУ систему Patriot, но всего одну, сосредоточившись прежде всего на поставках боеприпасов и БПЛА.

Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений им. Е.М.Примакова РАН Александр Камкин напомнил, что члены НАТО официально ведут боевые действия против России через прокси-силы. Хотя в конституции Германии говорится, что с территории ФРГ никогда не должна исходить угроза войны "зеленый свет террористическому украинскому режиму на удары немецким оружием по территории России" означает, что это требование нарушено.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Посол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.