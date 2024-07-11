Вашингтон планирует сделать это в 2026 году

Планы США разместить на территории Германии средства поражения дальнего радиуса действия несут прямую угрозу международной безопасности и стратегической стабильности. Такое заявление сделал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Дипломат прокомментировал заявление Пентагона о том, что США приступят к размещению дальнобойного и гиперзвукового оружия в Германии с 2026 года: многоцелевых ракет SM-6, крылатых Tomahawk и неких "экспериментальных гиперзвуковых вооружений", которые пока находятся в стадии разработки.

Как подчеркнул посол, американцы усиливают риски гонки ракетных вооружений и "забывают, что завязывание узла конфронтации может стать детонатором неконтролируемой эскалации на фоне опасного обострения напряженности по линии Россия-НАТО", говорится в Telegram-канале российской дипмиссии в США.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский выклянчил у Германии одну установку противовоздушной обороны — Берлин по итогам визита главы киевского режима в ФРГ пообещал пожертвовать ВСУ систему Patriot, но всего одну, сосредоточившись прежде всего на поставках боеприпасов и БПЛА.

Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений им. Е.М.Примакова РАН Александр Камкин напомнил, что члены НАТО официально ведут боевые действия против России через прокси-силы. Хотя в конституции Германии говорится, что с территории ФРГ никогда не должна исходить угроза войны "зеленый свет террористическому украинскому режиму на удары немецким оружием по территории России" означает, что это требование нарушено.

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