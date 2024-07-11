МИД пригрозил Берлину военным ответом на размещение американских ракет

Москва ответит без нервов и без эмоций

Планы Пентагона разместить дальнобойные ракеты в Германии - одно из звеньев эскалации. Москва выработает военный ответ на эту новую угрозу – без нервов и без эмоций, пообещал Берлину замглавы МИД России Сергей Рябков.

Дипломат отметил, что военные, вне всякого сомнения, уже работают в этом направлении. В Москве проанализируют, о каких именно системах идет речь. В сообщениях, к примеру, упоминались наземные версии крылатой ракеты Tomahawk и ракеты SM-6, напомнил Рябков.

В Пентагоне ранее заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем. В американском военном ведомстве подчеркнули, что новинки значительно превзойдут уже находящиеся в Европе вооружения, передает РИА Новости.

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