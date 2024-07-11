Роспотребнадзор: От ботулизма в России пострадали 417 человек

Двое из них скончались

От июньской вспышки ботулизма в 11 субъектах Российской Федерации пострадали 417 человек, двое умерли. Об этом в четверг, 11 июля, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Руководитель ведомства уточнила, что фасоль, которая стала причиной заболевания ботулизмом в России, закупалась за рубежом. Компания, которая использовала этот продукт для своих блюд, "каким-то непонятным образом" приобретала ее за пределами страны, "получив документы на эту продукцию и внеся ее в реестр, который ведет Росаккредитация, таким образом сделав ее легальной видимостью".

Салат с фасолью, обработанной и приготовленной в нарушение всех возможных правил и технологий, оставили по 2 882 адресам в России, рассказала Попова. Она подчеркнула, что все обстоятельства случившегося сейчас устанавливает Следственный комитет, сообщает ТАСС.

Вспышка заражения ботулизмом произошла в нескольких регионах России в июне. С отравлением после употребления еды из сервиса доставки готовых блюд были госпитализированы сотни человек.

На фоне этой ситуации пищевым отравлениям стали уделять повышенное внимание. В Волжском Волгоградской области было возбуждено уголовное дело в связи с отравлением местных жителей салатами. Готовую еду граждане покупали в пекарне.

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