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Медведев назвал два варианта завершения пути Украины в НАТО

10:40
  • четверг
  • 11 июля 2024

Альянс пока не указывает сроки, но заверяет в планах принять Украину

Необходимо сделать все, чтобы "необратимый путь Украины" в НАТО завершился либо исчезновением Украины, либо исчезновением НАТО. Такое заявление сделал в четверг, 11 июля, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Коротченко прокомментировал заявления НАТО

В коммюнике саммита НАТО, который в четверг, 11 июля, завершится в Вашингтоне, вошла фраза о "необратимом пути" Украины в альянс. Решения саммита НАТО и Совета Украина-НАТО в сочетании с текущей работой союзников представляют собой мост к членству Украины в альянс, подчеркивается в документе.

Комментируя эти фразы, Медведев написал в своем Telegram-канале, что мы должны предпринять все меры для предотвращения реализации этого сценария. Предложив два варианта — исчезновение Украины или исчезновение альянса — политик отметил, что "лучше (исчезновение) и того, и другого".

При этом подписантов коммюнике саммита НАТО Дмитрий Медведев назвал нашими врагами.

В Белом доме заявили, что в ходе саммита в Вашингтоне "союзники объявят о своем намерении предоставить минимальное базовое финансирование в размере 40 миллиардов евро в течение следующего года и обеспечить устойчивый уровень поддержки в области безопасности, чтобы Украина могла одержать победу".

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