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ФСБ изъяла 54 слитка золота у пассажира в аэропорту Махачкалы

10:26
  • четверг
  • 11 июля 2024

Мужчина спрятал под одеждой 28 килограммов драгоценного металла

Попытку вывезти из России груз золота и украшений сорвали сотрудники Федеральной службы безопасности в Дагестане. Контрабандиста задержали в аэропорту Махачкалы, сообщили в ЦОС ФСБ.

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Мужчину остановили на таможне в аэропорту Махачкалы. Он прятал под одеждой 54 слитка золота и украшения на сумму 142 миллиона рублей.

В ФСБ уточнили, что груз был скрыт в специально изготовленном корсете. Изъято 54 кустарно изготовленных слитка золота и лом золотых ювелирных изделий общим весом свыше 28 килограммов. Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде.

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