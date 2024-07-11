Картаполов: Срочников осеннего призыва не отправят на СВО

Никаких изменений в этом отношении нет

Россиян, призванных в армию на срочную службу в оде предстоящего осеннего призыва, не отправят на специальную военную операцию. В этом в четверг, 11 июля, заверил руководитель думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

Парламентарий подчеркнул в комментарии Telegram-каналу Shot, что позиция российских властей относительно неучастия срочников в СВО неизменна: "Мы как не планировали их брать, так и не будем это планировать. У них все будет хорошо".

Начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский ранее заявил, что может успокоить призывников и их родителей: на СВО срочников не отправят. При этом продолжительность службы по призыву остается неизменной — один год.

Специальный представитель президента России, бывший глава российского Министерства обороны Сергей Иванов подчеркивал, что никаких призывников в зоне специальной военной операции нет и быть не может. При этом Иванов отметил, что "половина армии как минимум уже контрактная".

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