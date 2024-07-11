Киев решил привлечь в ВСУ 15 тысяч заключенных

В украинской армии катастрофически не хватает личного состава

Украинские власти ради сокращения дефицита бойцов решили мобилизовать примерно 15 тысяч человек из числа заключенных. Об этом в интервью The Financial Times сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

По словам главы Минюста, предполагается, что сначала в украинскую армию вступят порядка 5 тысяч осужденных, а "при наиболее благоприятных условиях" этот показатель увеличиться втрое.

Командиры ВСУ уже посещали колонии и тюрьмы в поисках будущих солдат, отметил Малюська.

2 июля заместитель украинского министра юстиции Елена Высоцкая сообщала, что уже более трех тысяч украинских заключенных мобилизовали после подписания президентом Украины Владимиром Зеленским соответствующего закона. По словам чиновницы, заключенных толкает на такой шаг стремление "вернуться домой героями, а не возвращаться домой из тюрьмы".

Тем временем украинский депутат от партии "Голос" Роман Лозинский призвал вновь снизить мобилизационный возраст. Парламентарий считает недостаточными апрельские поправки, понизившие планку призывного возраста на Украине с 27 до 25 лет.

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