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ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по центру Горловки

11:30
  • четверг
  • 11 июля 2024

Есть раненые

Массированный удар из РСЗО нанесли по центру Горловки в ДНР украинские войска. По данным оперативных служб, прилетело не менее 20 ракет.

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Тип РСЗО пока не уточняется. Как передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, в результате массированной атаки есть раненые. Достоверно известно, что пострадала одна женщина.

Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР. Он расположен в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.

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