Страны ЕС решили, как наказать Орбана за встречу с Путиным

Брюссель недоволен самовольной поездкой венгерского премьера

Страны Евросоюза собираются наказать Венгрию за поездки ее премьер-министра Виктора Орбана в Киев и Москву бойкотом министерских неформальных встреч. Игнорировать эти мероприятия члены ЕС намерены весь период венгерского председательства в Совете интеграционного объединения.

Как пишет газета Repubblica, большинство стран Евросоюза выразили резкое недовольство дипломатической активностью Орбана, которая не была надлежащим образом согласована с Брюсселем и членами ЕС.

Это привело к тому, что вокруг Будапешта формируется "санитарный кордон", который сделает венгерского лидера нерелевантным для решений в Европе, отмечает издание. Цель этих инициатив — стерилизовать председательство Венгрии и сделать его "безобидным и незначительным".

Ранее бывший министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что единственное, что могут сделать недовольные действиями Орбана европейские лидеры — выпустить совместное заявление, в котором подчеркнут, что венгерский премьер не представлял их на своей встрече с Путиным в Москве, а действовал исключительно в качестве представителя Будапешта.

Между тем Орбан признал, что ему не удалось добиться желаемого — и Киев, и Москва отвергли идею временного прекращения боев ради ускорения возобновления мирных переговоров. Стороны конфликта считают, что пауза сыграет на руку противнику.

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