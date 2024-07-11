Генерал Попов пожаловался в СКР на комментирующего его дело адвоката

Экс-командующий 58-й армией обвиняется в мошенничестве и подлоге

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов обратился в Следственный комитет России (СКР) с просьбой возбудить уголовное дело в отношении адвоката Дмитрия Аграновского.

Как сообщает ТАСС, Попов крайне недоволен комментариями Аграновского по делу о мошенничестве и служебном подлоге, которое расследуется в отношении военного.

Адвокат генерала Сергей Буйновский пояснил, что, по мнению его клиента, Дмитрий Аграновский наносит вред и ущерб правам и интересам Ивана Попова — пресловутый юрист, не являясь адвокатом обвиняемого, "не может комментировать его уголовное дело, но продолжает это делать, что является клеветой и мошенничеством".

Буйновский также заявил, что Аграновский, не зная обстоятельств дела генерала, "выдает свою некомпетентность за действительность".

Иван Попов остается в следственном изоляторе. В мае 235-й гарнизонный военный суд отклонил ходатайство следствия об изменении меры пресечения на домашний арест.

По данным следователей, Попов совершил хищение в 2023 году более 1700 тонн металлоконструкций для инженерных оборонительных сооружений на фронте. Ущерб оценивается в 130 миллионов рублей.

От командования 58-й армией Попова отстранили летом 2023 года, после чего он был направлен для продолжения военной службы в Сирию.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram